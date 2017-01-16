Кубылай: по стопам Чингисхана

Потомок Чингисхана – Кубылай - единственный, кто смог пережить смуту и смертельную опасность после смерти своего деда и взойти на ханский трон. Не по годам мудрый и талантливый руководитель, он смог преодолеть кровную вражду и построить великое монгольское государство, в которое вошел и Китай. Не зря именно его Чингисхан выделял среди всех своих внуков. Смотрите с сегодняшнего дня по будням в 22.30 на 31 канале один из самых знаменитых и масштабных мировых сериалов – «Кубылай»! Это эпопея не только о жизни целой исторической эпохи, но также о вере и предательстве, о любви и ненависти.





Именно благодаря Кубылаю появилась новая монгольская династия Юань. Однако, прежде чем это произошло, юноше придется пройти через сложные испытания судьбы. Впрочем, большая власть всегда дается непросто. Смерть Чингисхана посеяла смуту в его империи. Два его брата начинают ожесточенную борьбу за царский трон. В ходе интриг сын великого правителя и отец Кубылая был отравлен. Мальчика тоже ждала неминуемая смерть, но мать смогла его спасти. Однако, впереди ее сына ждали новые испытания... Преодолев козни врагов и семейные распри, Кубылай стал мудрым правителем, объединил весь Китай, учредив столицу на месте нынешнего Пекина и заставив подчиниться ему и соседние царства.









Зрителей 31 канала ждут красочные, зрелищные кадры из жизни монгольских императоров. Вы воочию увидите масштабные сражения, кровавую борьбу за власть и смертельную битву за жизнь, за любовь, за будущее страны и народа.









Историческая драма, состоящая из 50 серий, имела огромный успех в Китае, став одним из самых дорогих проектов. Сериал имел также большой успех и в Гонконге, Тайланде, Малайзии, Корее, Вьетнаме, США и других странах. Бюджет «Кублайхана» составил 220 млн. долларов США. В киноэпопее было задействовано колоссальное количество актерского состава - более 5 тысяч человек. Для съемок сериала также привлечено небывалое количество лошадей - более 5 тысяч. Режиссер исторической драмы - Цуй Сиу-Мин.





Мировой бестселлер не оставит равнодушным никого!





Смотрите с сегодняшнего дня по будням в 22.30 на 31 канале!



