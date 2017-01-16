Элтон Джон и Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера
16 января 2017, 16:41
На свадьбе Ирины Коган и британца Дэниела Кэнвея также присутствовали исполнители Мэрайя Кэри, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Анна Нетребко, артисты Валдис Пельш, Владимир Винокур и режиссер Никита Михалков,
Голливудский актер Антонио Бандерас, британский певец Элтон Джон и российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера, председателя наблюдательного совета аэропорта Домодедово Валерия Когана, сообщают «Вести.Ru».
Торжество прошло в британской столице в отеле The Landmark London. На свадьбе Ирины Коган и британца Дэниела Кэнвея также присутствовали исполнители Мэрайя Кэри, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Анна Нетребко, артисты Валдис Пельш, Владимир Винокур и режиссер Никита Михалков,
Киркоров выложил совместную фотографию с Бандерасом в Instagram.
«Весь мир собрался вчера в Лондоне», — написал певец.
Журнал Forbes оценивает состояние Валерия Когана в 2,5 миллиарда долларов.
Фото: Andrew Toth / Getty Images
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839500-ca25253cbd1f6efefe9dee724fc8d145
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также