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Новости за сегодня

Сомневаемся в том, что деньги вообще увидим - депутат об арестах в ЕНПФ

 

Депутат, член Комитета по финансам и бюджету мажилиса РК Ирина Смирнова прокомментировала последние события, произошедшие в ЕНПФ, передает Zakon.kz.

По её мнению, деньги из пенсионного фонда нельзя «необдуманно переливать то в одно место, то в другое».

«Пенсионеры доверяют свое будущее и старость государству. Сегодня государство должно нести всю ответственность за то, что произошло. Мне кажется, что в пенсионном фонде должен быть общественный совет, который будет контролировать, насколько правильно и качественно используются деньги. Также мне кажется, что если человек считает, что ему нужно эти деньги забрать из пенсионного фонда - это его право. (...) Человек имеет право взять эти свои деньги и использовать так, как он считает нужным. Потому что сегодня мы уже сомневаемся в том, что эти деньги вообще увидим, после такого безхозяйственного отношения к народным деньгам», - отметила она.

Последнее уголовное дело в отношении ЕНПФ, безусловно, подорвало доверие населения, говорит депутат.

«Я думаю, что в нашей стране очень много хороших, достойных людей, которые могли бы работать на этой должности и не имели бы в своем прошлом какого-то «черного ящика». Народ может сам управлять своими деньгами. Нужно народу доверять его деньги и давать возможность ему развиваться. Использовать эти деньги и на ипотеку, и на лечение, и на обучение своих детей», - подытожила Смирнова.

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум». Руководство ЕНПФ было арестовано, на должность председателя правления назначена Нурбиби Наурызбаева.

 

16 января 2017, 16:49
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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