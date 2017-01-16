Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Жертву авиакатастрофы под Бишкеком реанимировали после клинической смерти

16 января 2017, 16:56

Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Егор Борисов.


Врачи реанимировали пострадавшего в результате авиакатастрофы в Бишкеке, сообщает Zanoza.kg.

«В состоянии клинической смерти был извлечен из-под завалов и на месте реанимирован еще один выживший после авиатрагедии человек», — рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Егор Борисов.

По словам Борисова, всего зарегистрировано 15 пострадавших, шесть из которых — дети.

Напомним, грузовой «Боинг 747-400» авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром 16 января. По данным Минтранса, лайнер рухнул на дачный поселок при заходе на посадку — в примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. В аэропорту Манас стоял густой туман. На борту самолета находилось пять человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 37 человек, в том числе четверо членов экипажа.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также