Жертву авиакатастрофы под Бишкеком реанимировали после клинической смерти

Врачи реанимировали пострадавшего в результате авиакатастрофы в Бишкеке, сообщает Zanoza.kg





«В состоянии клинической смерти был извлечен из-под завалов и на месте реанимирован еще один выживший после авиатрагедии человек», — рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Егор Борисов.





По словам Борисова, всего зарегистрировано 15 пострадавших, шесть из которых — дети.





Напомним, грузовой «Боинг 747-400» авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром 16 января. По данным Минтранса, лайнер рухнул на дачный поселок при заходе на посадку — в примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. В аэропорту Манас стоял густой туман. На борту самолета находилось пять человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 37 человек, в том числе четверо членов экипажа.





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