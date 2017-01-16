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Брат экс-лидера Афганистана скончался от ран, полученных при взрыве в Кандагаре

16 января 2017, 17:10

Жертвами теракта стали 11 человек, в том числе пять дипломатов из ОАЭ. Среди 16 раненых - губернатор Кандагара и посол ОАЭ в Афганистане


Хашим Карзай, двоюродный брат бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, скончался от ранений, полученных при взрыве в южной афганской провинции Кандагар 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khaama Press.

По его данным, за жизнь Хашима боролись врачи одной из больниц Индии.

10 января в гостевом доме, расположенном в провинции Кандагар, во время встречи местного губернатора с послом ОАЭ в Афганистане прогремел взрыв. Погибли 11 человек, в том числе пять дипломатов из ОАЭ. Среди 16 раненых - губернатор Кандагара и посол ОАЭ в Афганистане.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Фото: © EPA/MUHAMMAD SADIQ, архив



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