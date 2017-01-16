Брат экс-лидера Афганистана скончался от ран, полученных при взрыве в Кандагаре

По его данным, за жизнь Хашима боролись врачи одной из больниц Индии.





10 января в гостевом доме, расположенном в провинции Кандагар, во время встречи местного губернатора с послом ОАЭ в Афганистане прогремел взрыв. Погибли 11 человек, в том числе пять дипломатов из ОАЭ. Среди 16 раненых - губернатор Кандагара и посол ОАЭ в Афганистане.





Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.



