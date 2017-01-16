Брат экс-лидера Афганистана скончался от ран, полученных при взрыве в Кандагаре
16 января 2017, 17:10
Жертвами теракта стали 11 человек, в том числе пять дипломатов из ОАЭ. Среди 16 раненых - губернатор Кандагара и посол ОАЭ в Афганистане
Хашим Карзай, двоюродный брат бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, скончался от ранений, полученных при взрыве в южной афганской провинции Кандагар 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khaama Press.
По его данным, за жизнь Хашима боролись врачи одной из больниц Индии.
10 января в гостевом доме, расположенном в провинции Кандагар, во время встречи местного губернатора с послом ОАЭ в Афганистане прогремел взрыв. Погибли 11 человек, в том числе пять дипломатов из ОАЭ. Среди 16 раненых - губернатор Кандагара и посол ОАЭ в Афганистане.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Фото: © EPA/MUHAMMAD SADIQ, архив
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839506-2a4ae9238492154caa0af2ae710c44eb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также