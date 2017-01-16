Мусульмане поздравили Линдси Лохан с принятием ислама

Мусульмане со всего мира начали активно поздравлять Лохан с началом новой жизни.

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт популярной американской актрисы Линдси Лохан после того, как та удалила из профиля все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам», пишет Lenta.ru





В итоге в Twitter начали подозревать актрису в принятии ислама. Мусульмане со всего мира начали активно поздравлять Лохан с началом новой жизни. «Это лучшая новость для мусульман. Хвала Аллаху, пусть Бог облегчит ее путь», — возрадовался один из них.





«Прими мои поздравления! Ты только что начала новую жизнь. Пусть Аллах поможет тебе идти правильной дорогой», — добавил другой.





Некоторые пользователи соцсети оказались недовольны таким поворотом событий и наотрез отказались верить в смену вероисповедания любимой актрисы. «Эмм, а что происходит с Линдси Лохан? Это ведь шутка? Или все-таки правда? Или ее аккаунт просто взломали?» — стали вопрошать возмущенные фанаты.





В декабре прошлого года актриса собиралась в качестве волонтера посетить лагеря сирийских беженцев в Турции. «Никакая атака не останавливала и не остановит меня от оказания помощи тем, кто страдает», — объяснила она.





Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия». За обновлениями в аккаунте артистки следят более пяти миллионов человек.