Мусульмане поздравили Линдси Лохан с принятием ислама
16 января 2017, 17:14
Мусульмане со всего мира начали активно поздравлять Лохан с началом новой жизни.
Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт популярной американской актрисы Линдси Лохан после того, как та удалила из профиля все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам», пишет Lenta.ru.
В итоге в Twitter начали подозревать актрису в принятии ислама. Мусульмане со всего мира начали активно поздравлять Лохан с началом новой жизни. «Это лучшая новость для мусульман. Хвала Аллаху, пусть Бог облегчит ее путь», — возрадовался один из них.
«Прими мои поздравления! Ты только что начала новую жизнь. Пусть Аллах поможет тебе идти правильной дорогой», — добавил другой.
Congratulations!!❤you have just started a new life❤ May Allah keep you on the right path 👐 @lindsaylohan#lindsaylohan#GodBlessYoupic.twitter.com/QhjyYxrRAD— روضة (@Rawda_tfr) 14 января 2017 г.
May Allah guide you sister 😊#lindsaylohan#subhanAllahpic.twitter.com/YqIIb6oP84— v🐼v (@nurulnabilah_js) 16 января 2017 г.
Некоторые пользователи соцсети оказались недовольны таким поворотом событий и наотрез отказались верить в смену вероисповедания любимой актрисы. «Эмм, а что происходит с Линдси Лохан? Это ведь шутка? Или все-таки правда? Или ее аккаунт просто взломали?» — стали вопрошать возмущенные фанаты.
В декабре прошлого года актриса собиралась в качестве волонтера посетить лагеря сирийских беженцев в Турции. «Никакая атака не останавливала и не остановит меня от оказания помощи тем, кто страдает», — объяснила она.
Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия». За обновлениями в аккаунте артистки следят более пяти миллионов человек.
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