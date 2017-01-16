Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Мусульмане поздравили Линдси Лохан с принятием ислама

16 января 2017, 17:14

Мусульмане со всего мира начали активно поздравлять Лохан с началом новой жизни.


Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт популярной американской актрисы Линдси Лохан после того, как та удалила из профиля все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам», пишет Lenta.ru.

В итоге в Twitter начали подозревать актрису в принятии ислама. Мусульмане со всего мира начали активно поздравлять Лохан с началом новой жизни. «Это лучшая новость для мусульман. Хвала Аллаху, пусть Бог облегчит ее путь», — возрадовался один из них.

«Прими мои поздравления! Ты только что начала новую жизнь. Пусть Аллах поможет тебе идти правильной дорогой», — добавил другой.


Некоторые пользователи соцсети оказались недовольны таким поворотом событий и наотрез отказались верить в смену вероисповедания любимой актрисы. «Эмм, а что происходит с Линдси Лохан? Это ведь шутка? Или все-таки правда? Или ее аккаунт просто взломали?» — стали вопрошать возмущенные фанаты.

В декабре прошлого года актриса собиралась в качестве волонтера посетить лагеря сирийских беженцев в Турции. «Никакая атака не останавливала и не остановит меня от оказания помощи тем, кто страдает», — объяснила она.

Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия». За обновлениями в аккаунте артистки следят более пяти миллионов человек.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также