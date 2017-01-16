Где можно будет искупаться на Крещение в Алматы и Астане
16 января 2017, 17:30
Спасателями рекомендовано не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах не отведенных для этой цели.
В преддверии православного праздника «Крещение Господне» в Департаменте по ЧС Алматы рассказали о правилах безопасности во время проведения с 18 по 19 января 2016 года православного праздника «Крещение Господне» и о местах массового купания, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили представители ЧС, в местах крещенских купаний будет организовано дежурство сотрудников территориальных органов КЧС МВД РК. Во избежание чс на льду спасателями рекомендовано не устраивать самовольных и хаотичных омовении в местах не отведенных для этой цели. Дежурство сотрудников будет осуществляться с 18 января по 19 января 2017 года, до полного окончания праздничных мероприятий.
Представители церкви в свою очередь, озвучили места расположения Храмов и открытых водоемов города, при которых будут организованы купальни для верующих.
Определены несколько мест массового купания, где будут обустроены и смонтированы купели:
1. Вознесенский кафедральный собор (Парк 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев
ул. Гоголя 40 «В»; +7 (727) 273-05-39)
19 января с 11.00 до 18.00
2. Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5; тел.: +7 (727) 227-54-65)
18 и 19 января с 10.00 до 16.00
3. Собор в честь Рождества Христова (поселок Акбулак ул. Асфальтная, 1-а; тел.: +7 (727) 270-82-77)
19 января с 01.00 до 23.00
4. Богоявленский храм (ул. Садовникова, 196; тел.: +7 (727) 225-03-13)
19 января: с 01.00 до 03.00 и с 11.00 до 14.00
5. Храм во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Жансугурова, 500-в; тел.: +7 (727) 251-16-10)
19 января с 00.00 до 18.00
6. Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37-Б; тел.: +7 (727) 385-19-41)
18 января с 11.00 до 15.00
19 января с 01.00 до 23.00
20 января с 09.00 до 20.00
7. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район; тел.: +7 (777) 236-43-33)
В ночь с 18 на 19 января в 00.00 до 00.00 следующего дня (сутки)
8. Храм в честь Покрова Божией Матери (Алма-Атинская область, город Иссык, ул. Токатаева, 155; тел.: (72775)4-52-53)
19 января с 11.00 до 22.00 – внутри храма, в помещении для крещения
19 января с 11.00 до 22.00 – на реке «Иссык», близ Покровской церкви
9. Свято-Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68;
тел.: +7 (727 74) 2-30-85)
19 января с 11.00 до 20.00
10. Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, 1; тел.: +7 (727) 251-78-43)
19 января с 12.00 до 23.00
11. Казанский храм (Алматинская область, с. Узын-Агаш, ул. Сатпаева, 90;
тел.: +7 (72770) 2-24-66)
18 января с 19.00 до вечера следующего дня.
12. Михаило-Архангельский собор (Алматинская область, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, 30; тел.: +7 (777) 789-94-32
Место купания уточнить по вышеуказанному номеру.
13. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Алматы, Илийский район, микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86; тел.: +7 (727) 260-34-54)
19 января с 02.00 до 00.00
14. Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова,13; тел.: +7 (727 52) 387-69-09)
19 января с 04.00 до 00.00
15. Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Алматинская область, поселок Чапаево, ул. Мира, 24; тел.: (72752) 7-70-01)
19 января с 11.00 до 21.00
16. Никольский храм (Алматинская область, Илийский район, с. Междуреченск, ул. Школьная, 15; тел.: +7 (252) 4-64-02)
19 января с 11.00 до 19.00
17. Приход во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Алматинская область, поселок Жетыген, ул. Железнодорожная; тел.: +7 (727 52) 5-12-81)
19 января с 12.00 до 14.00. Погружение во иордань будет организовано Свято-Иоанновским храмом на южном побережье Капчагайского водохранилища, где располагается база отдыха «Солнечный берег»
(Примерный маршрут: от поселка Жетыген по старой трассе необходимо следовать вплоть до Капчагайского водохранилища (около 10 км). Далее повернуть налево в сторону пляжа зоны отдыха «Солнечный берег». Более точную информацию о местоположении иордани можно уточнить по указанному телефону).
В Астане празднование праздника «Крещение Господня» начнутся 19 января 2017 года, во всех православных храмах столицы. Проруби для купания станут доступными 19 января 2017 года с 12:00 часов на набережной реки «Есиль».
Напомним, что праздник Крещения также называется праздником Богоявления – так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в Трех Лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой снизошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба. Богоявлению предшествует день строгого поста – крещенский сочельник (18 января). По окончании Литургии совершается чин Великого освящения воды. Еще раз чин Великого водоосвящения повторяется в сам день праздника по окончании Литургии. Там где есть источники и водоемы, водоосвящение совершается под открытым небом. Духовенство и верующие из близлежащего храма торжественным крестным ходом идут к месту освящения, которое называется «иордань». Купание в освященной воде, в «иордани», является не обязанностью, а лишь благочестивой традицией. Погружаться в «иордань» можно лишь с благоговением и молитвой.
Отметим, что ранее мы уже публиковали советы о том, как правильно нужно окунаться в крещенскую купель.
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