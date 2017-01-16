Источник: в Чечне задержано более 60 связанных с ИГ членов бандподполья
16 января 2017, 17:37
Еще четверо боевиков были убиты при оказании вооруженного сопротивления.
Более 60 участников бандподполья, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), задержано в Чечне с 9 января. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
По его словам, еще четверо были убиты при оказании вооруженного сопротивления силовикам.
"В ходе спецоперации сотрудники республиканского МВД и управления Федеральной службы войск Росгвардии выявили и нейтрализовали разветвленную сеть экстремистов, закупавших и хранивших оружие, готовящих теракты на территории СКФО, и вербовавших молодежь в ИГ",- сказал собеседник агентства.
Он добавил, что участники ликвидированной в Чечне сети ИГ готовили ряд резонансных преступлений на Северном Кавказе. По информации источника, с задержанными проводятся следственные мероприятия.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о задержании 14 января находившегося в розыске террориста по имени Имран Дацаев, который являлся членом бандформирования, координируемого ИГ, а также двух членов террористической группы, пытавшихся покинуть пределы Северного Кавказа.
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