Аварийный подъезд дома в Жезказгане будет реконструирован

В сообщении отмечается, что по заключению специализированной организации ТОО «Жана-курылыс» в ноябре 2016 года, первый подъезд был признан аварийным. На данный момент для приостановления дальнейшего разрушения первого подъезда на внутренней части выполнены бетонные строительные работы с арматурой и установлены швелера на наружней части стены.





"Подпорки, фото которых были распространены в СМИ , являются временной конструкцией. После укрепления фундамента и несущих конструкций, металлические подпорки будут демонтированы. Экспертная группа ТОО «Жана-курылыс» провела обследование дома и заключила, что опасности для проживания нет", - отмечают в акимате.





По заявке КСК «Босага», ТОО «Жана-курылыс» разработал сметный расчет стоимостью 3 млн. 200 тыс.тенге. Так как жилой дом находится на балансе КСК «Босага», выделение бюджетных средств на ремонтные работы не представляется возможным. Средства для реконструкции аварийного подъезда будут выделены из резерва местного исполнительного органа города Жезказган.