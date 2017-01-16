Аварийный подъезд дома в Жезказгане будет реконструирован
16 января 2017, 17:40
Сообщается, что на это будут выделены средства.
Аварийный подъезд дома в Жезказгане будет реконструирован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.
В сообщении отмечается, что по заключению специализированной организации ТОО «Жана-курылыс» в ноябре 2016 года, первый подъезд был признан аварийным. На данный момент для приостановления дальнейшего разрушения первого подъезда на внутренней части выполнены бетонные строительные работы с арматурой и установлены швелера на наружней части стены.
"Подпорки, фото которых были распространены в СМИ, являются временной конструкцией. После укрепления фундамента и несущих конструкций, металлические подпорки будут демонтированы. Экспертная группа ТОО «Жана-курылыс» провела обследование дома и заключила, что опасности для проживания нет", - отмечают в акимате.
По заявке КСК «Босага», ТОО «Жана-курылыс» разработал сметный расчет стоимостью 3 млн. 200 тыс.тенге. Так как жилой дом находится на балансе КСК «Босага», выделение бюджетных средств на ремонтные работы не представляется возможным. Средства для реконструкции аварийного подъезда будут выделены из резерва местного исполнительного органа города Жезказган.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что жители дома №33 по ул.Алашахана опасаются обрушения подъезда. Они отмечали, что от трагедии их защищает лишь монтажная пена, которая якобы склеивает стены пятиэтажки и небольшие подпорки.
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