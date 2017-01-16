Chevrolet собрал полноразмерный бэтмобиль из Lego

Супергеройский автомобиль построили в честь картины «Лего Фильм: Бэтмен», которая выйдет на большие экраны в феврале. В проекте приняли участие студенты из детройтского сообщества Cody Rouge и First Lego League. Проектирование транспортного средства для Темного рыцаря заняло 222 часа, сама сборка – 1833 часа. Конструкция с внушительными габаритами (5,1x2,82x2,1 метра) состоит из алюминиевой рамы и 344 187 «кирпичиков» Lego 17 разных цветов и весит 769 кг.





Ездить на этом, конечно, нельзя, но в Chevrolet выдумали все характеристики и даже ценник. На официальном сайте автопроизводителя сказано, что Lego Batmobile оснащен 60,2-литровым 20000-сильным мотором V100, имеет режимы Race, Monster Truck и Parallel Park, мультимедийную систему с интернетом 4G LTE и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и стоит от 48 миллионов долларов США. В числе других фишек – «камера рентгеновского зрения», «система предупреждения о нердах» и, разумеется, возможность полета.







