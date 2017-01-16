Жаппаркуль и Галбадрах получили медали «25 лет независимости Казахстана»

Этой награды спортсменки были удостоены за успешное выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

У тяжелоатлетки Жазиры Жаппаркуль и дзюдоистки Отгонцэцэг Галбадрах появились две новые награды. Глава Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев вручил спортсменкам медали «25 лет независимости Казахстана», сообщает сообщает express-k.kz





Этой награды спортсменки были удостоены за успешное выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Напомним, Жазира Жаппаркуль стала обладательницей серебряной медали, а Отгонцэцэг Галбадрах завоевала «бронзу».





К слову, в этом году члены национальных сборных по тяжелой атлетике и дзюдо будут тренироваться в Шымкенте на базе спортивного комплекса «Биiк». В Южном Казахстане будущих спортивных звезд готовят восемь детско-юношеских школ по тяжелой атлетике, в которых занимаются 600 молодых атлетов. Еще 3 000 детей тренируются в 35 спортивных школах по дзюдо.





Автор: Ирина Галушко



