«Астана Моторс»: итоги 2016 и планы на будущее

В 2017 году компания видит потенциал роста не только в направлении продаж новых автомобилей, а также планирует увеличить объемы продаж автомобилей с пробегом по программе Trade-in.

Сегодня в Алматы один из крупнейших игроков автомобильном рынка - компания «Астана Моторс» подвела итоги 2016 года и поделилась прогнозами на ближайшее будущее. За прошлый год компания реализовала 7995 легковых автомобилей и коммерческой техники.





По итогам 2016 года компания «Астана Моторс» стала одним из крупнейших налогоплательщиков в автомобильной отрасли РК. Налоговые и таможенные отчисления в гос бюджет составили более 5 млрд. тенге. Валовый оборот компании за 2016 год составил более 73 млрд. тг.









Бренд Hyundai занял четвертую позицию в общем зачете автомобильных брендов в Казахстане, продав 3 535 автомобилей. Дистрибутором Subaru в 2016 году было реализовано 288 автомобилей. Брендами BMW, MINI и Rolls Royce было реализовано 310 автомобилей, рост продаж составил 31%.





Дилеры в структуре компании в 2016 г. также показали высокие результаты продаж. Toyota Астана Моторс реализовала 2 702 ед., что составило 31% от общих продаж бренда в РК. Lexus (Астана Моторс) реализовано 394 ед., что составило 38% от общих продаж бренда в РК.





По ожиданиям компании, в 2017 году на автомобильном рынке начнется восстановление потребительского спроса. Компания прогнозирует общий объем продаж на рынке официальных дилеров около 50-55 тыс. автомобилей за 2017 год, что на 3-8 тыс. больше показателей 2016 года. При этом компания планирует нарастить долю рынка новых автомобилей до 19%, план продаж Астана Моторс составит более 10 тыс. ед. новых автомобилей в 2017 г.





В 2017 году компания видит потенциал роста не только в направлении продаж новых автомобилей, а также планирует увеличить объемы продаж автомобилей с пробегом по программе Trade-in.















