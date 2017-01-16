В Талдыкоргане нашли пропавшую без вести старшеклассницу
16 января 2017, 18:09
Полицейские отыскали ее на съемной квартире.
16-летняя девушка из Коксуского района, пропавшая без вести несколько дней назад, была найдена и возвращена в родительский дом, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, заявление об исчезновении старшеклассницы поступило в Коксуский РОВД 10 января. Поднятые по тревоге полицейские вместе с родными пропавшей девушки организовали ее поиски, длившиеся в течение четырех суток.
«Вечером 14 января местонахождение пропавшей учащейся было установлено. Сотрудники розыскного отдела обнаружили ее в одной из съемных квартир в Талдыкоргане. Как выяснилось, девушка сбежала из родительского дома к своему парню, являющемуся также жителем Коксуского района. Девушка жива, невредима и возвращена сейчас родителям» - проинформировали в ДВД области.
С учетом несовершеннолетнего возраста разысканной девушки полицейские провели профилактическую беседу с ее родителями. В последующем, внимание к старшекласснице, склонной к побегам из дома, будет также заострено и со стороны сотрудников ювенальной полиции.
Фото: astinfo.kz.
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