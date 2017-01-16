Разбившийся под Бишкеком самолет накануне заправлялся в Астане

Авиакрушение произошло близ Бишкека, куда самолет отправился после Гонконга для дозаправки.

Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines, который разбился возле Бишкека в понедельник утром, в воскресенье заправлялся в аэропорту Астаны, сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.





"Вчера (15 января) этот самолет производил в аэропорту Астаны посадку — в 16 часов 11 минут сел, и в 16 часов 21 минуту он улетел. Самолет у нас дозаправился, улетел в Гонконг. Крушение произошло, когда он летел из Гонконга в Бишкек", — сказал собеседник Sputnik Казахстан.





Эту информацию подтверждают и сведения сайта flightradar24.com. Согласно данным сайта, самолет сначала выполнил рейс маршрутом Стамбул — Астана — Гонконг, затем вылетел из Гонконга в Бишкек.





Грузовой борт Boeing 747-400 турецкой авиакомпании ACT Airlines (MyCargo Airlines) разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы бишкекского аэропорта "Манас" в понедельник утром. Он рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Самолет выполнял рейс Гонконг — Стамбул, в Бишкеке он должен был дозаправиться. По последним данным, в результате авиакатастрофы разрушены 23 частных жилых дома, погиб 31 человек, в том числе четыре члена экипажа. Предварительной причиной крушения назвали плохую видимость.









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