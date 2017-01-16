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Власти Кыргызстана оплатят похороны погибших при крушении Boeing

16 января 2017, 19:19

Правительство также оплатит лечение пострадавших.


Похороны погибших и лечение пострадавших при крушении грузового Boeing в районе аэропорта "Манас" в Бишкеке оплатит государство. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на вице-премьера Чолпон Султанбекову, передает РИА Новости.

"Похороны погибших при крушении грузового "Боинга-747" в районе аэропорта "Манас" в Бишкеке оплатит государство", — говорится в сообщении.

По словам Султанбековой, правительство также оплатит лечение пострадавших. По данным издания, в больницах находятся 12 человек, в том числе семеро детей.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек.

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Фото: Reuters/ Vladimir Pirogov.

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