В доме террориста, устроившего бойню в стамбульском клубе, нашли $150 тысяч

По версии полиции, эти деньги террорист получил за исполнение теракта, однако не смог их забрать из-за операции по его розыску.

Турецкая полиция обнаружила 150 тысяч долларов в квартире боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости





По версии полиции, эти деньги террорист получил за исполнение теракта, однако не смог их забрать из своей квартиры в стамбульском пригороде Силиври из-за широкомасштабной операции полиции по его розыску. Как сообщает источник издания, Машарипов совершил преступление не по идейным соображениям, а из-за денег.





Сообщается также, что полиция выявила связь с террористом 20 ранее задержанных в Измире предполагаемых боевиков ИГ, в том числе главаря местной ячейки группировки. Турецкие власти сотрудничают в ходе расследования этого преступления с правоохранительными органами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, России, Китая и Марокко.





Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.





По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.





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