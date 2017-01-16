Обрушение дома в Шахане: Расследовать уголовное дело будет спецпрокуратура

Уголовное дело по ЧС с человеческими жертвами в поселке Шахан передали для расследования в спецпрокуратуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

По информации ведомства, 16 января управление специальных прокуроров прокуратуры области приняло уголовное дело к производству. Кроме того, стало известно о переквалификации уголовного дела на ч.2 ст.281 УК РК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»). Первоначально факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ДВД Карагандинской области по ст.292 ч.3 УК РК («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Получены результаты взрывотехнической экспертизы, подтвердившие, что причиной обрушения части многоэтажки стал взрыв отопительного котла.

С учетом особой актуальности данного уголовного дела для региона, необходимости всестороннего, объективного и качественного исследования всех обстоятельств чрезвычайного происшествия, Генеральной прокуратурой РК дальнейшее расследование поручено управлению специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Был спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование. В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.