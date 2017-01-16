Анкара выступает против участия сирийских курдов в переговорах в Астане

Анкара не поддерживает участие представителей сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает передает РИА Новости





Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).





"Террористы — ИГ и "Фронт ан-Нусра", или PYD — не должны участвовать в переговорах по Сирии, будь то в Астане, Женеве или другом месте", — заявил турецкий вице-премьер в эфире телеканала A Haber.





По его словам, Анкара надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа учтет щепетильное отношение Турции к вопросам сирийского конфликта. "США, в частности, должны прекратить поддерживать террористов PYD. То есть Вашингтон должен понять, что PYD не может являться способом достижения целей США в регионе", — сказал Куртулмуш.





Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.



