Житель Бишкека организовал помощь для пострадавших при крушении Boeing
16 января 2017, 21:46
Он организовал сбор и доставку гуманитарной помощи.
Житель Бишкека, потерявший сестру в авиакатастрофе под Ростовом-на-Дону, собирает гуманитарную помощь для пострадавших при падении грузового Boeing 747-400 близ аэропорта "Манас", сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram он предложил доставку гуманитарной помощи на автомобилях. Помимо этого он сам собирает необходимые вещи. По его словам, пострадавшим нужна теплая одежда - для детей и взрослых, а также продукты питания. Пока на его просьбу откликнулось мало людей. Доставка гумпомощи пройдет завтра, 17 января, в 11:00. Желающие помочь могут позвонить по номеру +996703225151.
В беседе с корреспондентом он сообщил, что около года назад в авиакатастрофе под Ростовом-на-Дону погибла его сестра Насирдинова Жылдыз, работавшая стюардессой. Рейс авиакомпании FlyDubai FZ 981 разбился 18 марта 2016 года при заходе на посадку. На его борту находились 62 человека, в основном, россияне. Никто не выжил.
Напомним, сегодня утром грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, всего в результате ЧП погибли 37 человек.
Похороны погибших и лечение пострадавших при крушении грузового Boeing в районе аэропорта "Манас" в Бишкеке оплатит государство.
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