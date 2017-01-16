Qazaq Air извинилась перед пассажирами за пьяного пилота

Капитан воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, готовившегося к вылету по маршруту Атырау — Актобе 15 января, был отстранен от выполнения полета в связи с обнаружением алкоголя в его крови. Компания принесла извинения за неудобства.





Экипаж был заменен на резервный и в связи с производственными причинами вылет рейса IQ396 был перенесен на 7:00 16 января по времени Астаны, то есть задержка составила 12 часов 45 минут.





"Авиакомпания Qazaq Air приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в распространенном сообщении.





На рейс было зарегистрировано 46 пассажиров. В связи с переносом 20 иногородних пассажиров были размещены в гостиницах Атырау, а также обеспечены транспортом и питанием.





"Сегодня в назначенное время рейс IQ396 вылетел по маршруту, пассажиры были перевезены", — сообщили в компании.





В связи с инцидентом авиакомпанией начато собственное служебное расследование, проводятся необходимые процедуры, включая полное медицинское обследование пилота. В компании отметили, что детали и дополнительная информация будут предоставлены по мере ее появления.







