Qazaq Air извинилась перед пассажирами за пьяного пилота
16 января 2017, 22:28
Авиакомпания проводит расследование обстоятельств произошедшего и вскоре обещает дать дополнительную информацию.
Капитан воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, готовившегося к вылету по маршруту Атырау — Актобе 15 января, был отстранен от выполнения полета в связи с обнаружением алкоголя в его крови. Компания принесла извинения за неудобства.
Экипаж был заменен на резервный и в связи с производственными причинами вылет рейса IQ396 был перенесен на 7:00 16 января по времени Астаны, то есть задержка составила 12 часов 45 минут.
"Авиакомпания Qazaq Air приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в распространенном сообщении.
На рейс было зарегистрировано 46 пассажиров. В связи с переносом 20 иногородних пассажиров были размещены в гостиницах Атырау, а также обеспечены транспортом и питанием.
"Сегодня в назначенное время рейс IQ396 вылетел по маршруту, пассажиры были перевезены", — сообщили в компании.
В связи с инцидентом авиакомпанией начато собственное служебное расследование, проводятся необходимые процедуры, включая полное медицинское обследование пилота. В компании отметили, что детали и дополнительная информация будут предоставлены по мере ее появления.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Официальный аккаунт Qazaq Air в Facebook.
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