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Qazaq Air извинилась перед пассажирами за пьяного пилота

16 января 2017, 22:28

Авиакомпания проводит расследование обстоятельств произошедшего и вскоре обещает дать дополнительную информацию.


Капитан воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, готовившегося к вылету по маршруту Атырау — Актобе 15 января, был отстранен от выполнения полета в связи с обнаружением алкоголя в его крови. Компания принесла извинения за неудобства.

Экипаж был заменен на резервный и в связи с производственными причинами вылет рейса IQ396 был перенесен на 7:00 16 января по времени Астаны, то есть задержка составила 12 часов 45 минут.

"Авиакомпания Qazaq Air приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства", — говорится в распространенном сообщении.

На рейс было зарегистрировано 46 пассажиров. В связи с переносом 20 иногородних пассажиров были размещены в гостиницах Атырау, а также обеспечены транспортом и питанием.

"Сегодня в назначенное время рейс IQ396 вылетел по маршруту, пассажиры были перевезены", — сообщили в компании.

В связи с инцидентом авиакомпанией начато собственное служебное расследование, проводятся необходимые процедуры, включая полное медицинское обследование пилота. В компании отметили, что детали и дополнительная информация будут предоставлены по мере ее появления.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Официальный аккаунт Qazaq Air в Facebook.

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