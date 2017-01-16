«Сарыарка» обыграла «Торос» в матче ВХЛ
16 января 2017, 22:38
20 января в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Химиком».
В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с нефтекамским «Торосом».
В первом периоде нефтекамец Егор Дубровский оформил дубль, а Евгений Орлов реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке Исаак Валицкий и Евгений Орлов из «Сарыарки» поразили ворота гостей. В третьем отрезке игры Павел Копытин из Караганды увеличил отрыв.
20 января в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Химиком».
«Сарыарка» — «Торос» 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 07:36 Дубровский (Черных, Полозов). В равенстве
0:2 — 14:48 Дубровский (Черных). В равенстве
1:2 — 19:52 Орлов. Буллит
2:2 — 33:24 Валицкий (Манукян, Антоновский). В равенстве
3:2 — 35:53 Орлов (Твердохлебов). В равенстве
4:2 — 45:58 Копытин (Твердохлебов, Анисин). В равенстве
Вратари: Гелашвили — Литвинов
Штраф: 20:12 (4:4, 0:4, 16:4).
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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