«Сарыарка» обыграла «Торос» в матче ВХЛ

20 января в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Химиком».

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с нефтекамским «Торосом».





В первом периоде нефтекамец Егор Дубровский оформил дубль, а Евгений Орлов реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке Исаак Валицкий и Евгений Орлов из «Сарыарки» поразили ворота гостей. В третьем отрезке игры Павел Копытин из Караганды увеличил отрыв.





20 января в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Химиком».





«Сарыарка» — «Торос» 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)





Шайбы:

0:1 — 07:36 Дубровский (Черных, Полозов). В равенстве

0:2 — 14:48 Дубровский (Черных). В равенстве

1:2 — 19:52 Орлов. Буллит

2:2 — 33:24 Валицкий (Манукян, Антоновский). В равенстве

3:2 — 35:53 Орлов (Твердохлебов). В равенстве

4:2 — 45:58 Копытин (Твердохлебов, Анисин). В равенстве





Вратари: Гелашвили — Литвинов

Штраф: 20:12 (4:4, 0:4, 16:4).







