Назван самый дорогой в мире футболист

Бразилец Неймар возглавил рейтинг футболистов с самой высокой трансферной стоимостью, составленный Международным центром спортивных исследований (CIES), сообщает сообщает РИА Новости





Цена нападающего "Барселоны", по данным CIES, достигает 246,8 миллионов евро. Своего товарища по команде Лионеля Месси, занявшего второе место в списке, бразилец обошел более чем на 75 миллионов. Третье место составители рейтинга отдали французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, которого они оценили в 155,3 миллиона евро.





Нападающего мадридского "Реала", обладателя "Золотого мяча" и титула действующего чемпиона Европы Криштиану Роналду авторы исследования поставили лишь на седьмое место, оценив его трансферную стоимость в 126,5 миллионов евро.





Среди ста самых дорогих игроков 42 спортсмена представляют английскую Премьер-лигу.





Как утверждают в CIES, их методика расчета трансферной стоимости позволяет вычислить реальную цену игрока. Статистическая модель учитывает такие показатели, как время, проведенное на поле, забитые голы, возраст футболиста и данные о его действующем контракте, а также интерес со стороны покупателей.



