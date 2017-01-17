"Торпедо" утратило отрыв от "СКА-Невы" в регулярке ВХЛ

Поражение в домашнем матче от аутсайдера регулярного сезона Высшей Хоккейной Лиги в понедельник может стоить усть-каменогорскому "Торпедо" лидерства.

Усть-каменогорский хоккейный клуб "Торпедо" в понедельник в очередном домашнем матче регулярного сезона Высшей Хоккейной Лиги с ижевской "Ижсталью" проиграл по буллитам 1:2.





Торпедовцы выходили на лед в этой встрече в качестве единоличных лидеров регулярки ВХЛ, опережая ближайшего преследователя – "СКА-Неву" на два очка при равном количестве сыгранных матчей. "Ижсталь" перед игрой в Усть-Каменогорске располагалась на 17 месте таблицы, отчаянно борясь за место в плэй-офф.





Эта разница в весовых категориях команд сыграла с хозяевами льда злую шутку: пропустив на десятой минуте гол (у гостей отличился Владимир Королев), "Торпедо" сумело отыграться только во втором периоде усилиями Талгата Жайлауова. В третьем периоде, несмотря на все усилия хозяев льда, шайб заброшено не было и игра перешла в овертайм, а затем – в серию буллитов, в которой удачливее были гости: решающий бросок на счету Никиты Реунова.





В итоге после этого матча "Торпедо" записало в свой актив только одно очко – и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу ВХЛ с 87 баллами после 40 игр. Но теперь от санкт-петербуржской "СКА-Невы", которая имеет матч в запасе и сыграет его во вторник в Перми против "Молота-Прикамье", торпедовцев отделяет всего три очка. И в случае победы армейцев во вторничном матче усть-каменогорцы будут делить с ними первую строчку таблицы.





Третье место в таблице сохранила за собой карагандинская "Сарыарка", которая в понедельник дома обыграла нефтекамский "Торос" со счетом 4:2.





Победа карагандинцев вышла волевой, поскольку в первом периоде на дубль игрока "Тороса" Егора Дубровского они смогли ответить лишь шайбой Евгения Орлова, реализовавшего буллит.





Во втором периоде Исаак Валицкий счет сравнял, а Евгений Орлов оформил дубль – и впервые в этом матче вывел "Сарыарку" вперед. Победную для хозяев точку в заключительной трети игры поставил Павел Копытин.





После этой победы у "Сарыарки" – 81 очко, набранное в 40 играх. Следующие матчи регулярки казахстанские клубы проведут на выезде: "Сарыарка" 20 января сыграет в Воскресенске с местным "Химиком", занимающим 23 место в регулярке, "Торпедо" в этот же день сыграет в Твери с ТХК, идущим четвертым.





Высшая Хоккейная Лига – второй дивизион открытого российского первенства после Континентальной Хоккейной Лиги. Соревнования ВХЛ организуются Некоммерческим партнерством "Высшая хоккейная лига" и являются правопреемниками Высшей Лиги чемпионата России по хоккею с шайбой, которая до 2010 года была вторым по силе российским дивизионом.





Большинство участников ВХЛ являются фарм-клубами (дублями) участников КХЛ, в свою очередь, многие команды – "дублеры" клубов ВХЛ выступают в Молодежной Хоккейной Лиге. Карагандинская "Сарыарка" в сезоне 2013-14 годов выигрывала главный приз ВХЛ – Кубок Братины, за год до этого уступив в финале плэй-офф лиги нефтекамскому "Торосу".







