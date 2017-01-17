Эксперты опознали тела 32 погибших при крушении Boeing под Бишкеком
17 января 2017, 01:25
Неопознанными остаются останки еще нескольких человек. Работа продолжается.
Эксперты опознали тела 32 человек, которые погибли в результате крушения Boeing в Кыргызстана. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минздрава страны, передает РБК
По информации ведомства, неопознанными остаются останки еще нескольких человек. Работа продолжается, добавили в Минздраве.
В списке опознанных, который поступил в агентство, фигурируют фамилии трех членов экипажа и 29 граждан страны. В частности, среди погибших значатся две беременные женщины и много детей, отмечает «Интерфакс».
По информации агентства, жители поселка погибли целыми семьями.
В пресс-службе МЧС, в свою очередь, сообщили, об организации работы «по доставке тел погибших на малые родины», в связи с чем была выделена спецтехника. Для семей погибших организовано горячее питание и временное проживание в гостинице «Семетей» в Бишкеке, — добавили в ведомстве.
Ранее первый вице-премьер Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в результате крушения лайнера погибли 32 человека, в числе которых четыре члена экипажа турецкого самолета и 28 граждан Кыргызстана.
Грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines разбился вблизи от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас на территории поселка Дача-Суу 16 января. При крушении лайнера, который следовал из Гонконга в Стамбул, были разрушены 32 дома.
По предварительной информации, авиакатастрофа произошла из-за «ошибки пилота», сообщал первый вице-премьер Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев. Он добавил, что версия теракта исключена.
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Фото: Reuters.
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