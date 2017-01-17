Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Киев обвиняет Москву в нарушении двух Конвенций - о противодействии финансированию терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Министерство иностранных дел Украины подало против РФ иск в Международный суд ООН по обвинению в нарушении двух конвенций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает ТАСС





Киев утверждает, что РФ якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины". Кроме того, сказано в сообщении, украинская сторона обвиняет Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, путем участия "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".





"Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу", - отметили в МИД.





Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству передать иск в международный суд. По его словам, накануне был завершен "весь комплекс работ по досудебному процессу".





Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в беседе с ТАСС, что иск Киева "не имеет перспектив ни по формальным, ни по содержательным признакам".



