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Туман, ветер и снег ожидают казахстанцев во вторник

17 января 2017, 06:02

Местами - туман, усиление ветра, на юго-востоке местами метель.


На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на востоке местами ожидается снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами - туман, усиление ветра, на юго-востоке местами метель.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Южно-Казахстанской областях - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем -5°, ясно.

В Астане днем -13° облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: RabStol

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