Туман, ветер и снег ожидают казахстанцев во вторник
17 января 2017, 06:02
Местами - туман, усиление ветра, на юго-востоке местами метель.
На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на востоке местами ожидается снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами - туман, усиление ветра, на юго-востоке местами метель.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Южно-Казахстанской областях - туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем -5°, ясно.
В Астане днем -13° облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: RabStol
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