СМИ: в Турции арестовали исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула.





Террорист, вооруженный автоматом, атаковал в новогоднюю ночь клуб Retina в Стамбуле, где находились более 700 посетителей. Жертвами злоумышленника стали 39 человек, еще 69 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся, как сообщило ранее агентство Рейтер, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство”.