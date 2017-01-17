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СМИ: в Турции арестовали исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

17 января 2017, 06:35

Операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером.


Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула.

Террорист, вооруженный автоматом, атаковал в новогоднюю ночь клуб Retina в Стамбуле, где находились более 700 посетителей. Жертвами злоумышленника стали 39 человек, еще 69 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся, как сообщило ранее агентство Рейтер, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство”.


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Фото: REUTERS/ Osman Orsal

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