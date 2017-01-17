Изменен Перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания СЭЗ

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 916 в перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания СЭЗ, внесены изменения и дополнения.

Так, с 24 января 2017 года Перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания СЭЗ «Морпорт Актау», будет действовать в новой редакции. При этом Перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания СЭЗ «Химический парк Тараз», и Перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания СЭЗ «Павлодар», дополнены новыми наименованиями товаров по кодам ОКЭД и КПВЭД.

Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 150 Налогового кодекса организацией, осуществляющей деятельность на территории СЭЗ, должны выполняться определенные условия.

Так, для юридического лица, являющегося участником специальной экономической зоны, кроме СЭЗ «Парк инновационных технологий», не менее 90% совокупного годового дохода юридического лица должны составлять доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров собственного производства, работ, услуг при соблюдении следующих условий:

реализованные товары, работы, услуги являются результатами осуществления участником СЭЗ видов деятельности, соответствующих целям создания специальной экономической зоны;

производство и реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются участником специальной экономической зоны.

Для этих целей Постановлением Правительства РК от 13 мая 2009 года № 703 был утвержден соответствующий перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности.