Советник Трампа обозначил сроки улучшения отношений с Россией
17 января 2017, 06:47
Однако этом процессу могут помешать «обстоятельства или факты».
Если улучшение отношений между Россией и США возможно, то оно случится в течение года, заявил советник Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи, передает РБК.
Однако этом процессу могут помешать «обстоятельства или факты», отметил он.
Улучшение отношений России и США, если оно возможно, может произойти в течение года, заявил советник президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
«Я вообще очень оптимистичный человек, так же, как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим», — цитирует Скарамуччи агентство ТАСС.
Кроме того, он сказал, что за столом переговоров Москва и Вашингтон могут попытаться найти лучшее решение проблем, чем санкции.
Фото: AP Photo
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