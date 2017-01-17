Марадона станет почетным гражданином Неаполя и послом "Наполи" в мире

"Мы говорили в течение нескольких часов в субботу в Риме. Как только Марадона решит все свои вопросы с уплатой налогов, он станет послом "Наполи" в мире", - сказал президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что Марадона может занять одну из должностей в клубе. В октябре 2016 года СМИ сообщили, что аргентинец отказывается платить налоги в Италии. Отмечается, что известный в прошлом футболист также станет почетным гражданином Неаполя.





Предположительно, торжественная церемония состоится в мае на домашнем стадионе клуба "Сан-Паоло". Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах, что является рекордом клуба. Он остается без работы с 2012 года, когда покинул пост главного тренера клуба "Аль- Васл" (ОАЭ).





"Идол в Аргентине и Неаполе"





В 1982 году Марадона дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с "Барселоной". За два сезона в каталонском клубе аргентинец выиграл кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм. После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-91). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА.





Чемпионат мира 1986 года в Мексике завершился победой сборной Аргентины, а Марадона стал лучшим игроком. Гол, забитый им в ворота сборной Англии, когда он обыграл шестерых соперников, по признанию тренера англичан Бобби Робсона, был "из области фантастики". В той же встрече Марадона забил гол рукой - один из самый известных и скандальных моментов в истории чемпионатов мира. Этот эпизод известен как "рука бога".





Как в Аргентине, так и в Неаполе Марадона стал настоящим идолом болельщиков. В 1988 году была основана "Церковь Марадонианы", в число приверженцев которой вошло около 60 тысяч человек. Для "прихожан" первым годом является 1960-й, год рождения Диего. 22 июня, когда Диего забил два гола англичанам на чемпионате мира, является Пасхой.





В 1990 году в составе сборной Аргентины Марадона стал серебряным призером чемпионата мира. Следующий чемпионат мира обернулся для Марадоны разочарованием - в результате ошибки врачей сборной он был дисквалифицирован за применение эфедрина. Это обстоятельство едва не вынудило аргентинца завершить карьеру - ранее, в 1991 году, он был дисквалифицирован на 15 месяцев - допинг-контроль обнаружил в его крови следы кокаина. Марадона признал, что принимал наркотики как средство снятия накопившейся усталости и борьбы с депрессией. Попробовав себя в роли играющего тренера, в 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры. Всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.





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