В Китае из-под воды показалась древняя статуя Будды
17 января 2017, 07:42
Первыми реликвию обнаружили местные жители, сейчас находку изучают археологи.
На востоке Китая из-за падения уровня воды в водохранилище была обнаружена древняя статуя Будды, сообщает РИА Новости.
Уровень воды в водоеме понизился более чем на 10 метров из-за ремонта ворот шлюза. В результате на поверхности оказалась голова статуи Будды, высеченной в скале.
Первыми реликвию обнаружили местные жители, сейчас находку изучают археологи. Они предполагают, что статуя была создана в эпоху династии Мин (1368-1644), ее возраст превышает 350 лет.
По мнению ученых, на дне водохранилища, у ног Будды, находится древний храм. Исследователи намерены изучить его с помощью подводного оборудования.
Фото: скриншот видео
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