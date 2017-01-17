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В Китае из-под воды показалась древняя статуя Будды

17 января 2017, 07:42

Первыми реликвию обнаружили местные жители, сейчас находку изучают археологи.


На востоке Китая из-за падения уровня воды в водохранилище была обнаружена древняя статуя Будды, сообщает РИА Новости.

Уровень воды в водоеме понизился более чем на 10 метров из-за ремонта ворот шлюза. В результате на поверхности оказалась голова статуи Будды, высеченной в скале.

Первыми реликвию обнаружили местные жители, сейчас находку изучают археологи. Они предполагают, что статуя была создана в эпоху династии Мин (1368-1644), ее возраст превышает 350 лет.

По мнению ученых, на дне водохранилища, у ног Будды, находится древний храм. Исследователи намерены изучить его с помощью подводного оборудования.


Фото: скриншот видео

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