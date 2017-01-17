Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

При нападении в Египте убиты восемь полицейских

17 января 2017, 08:23

Двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими.


В понедельник вечером в Египте были убиты как минимум восемь полицейских в ходе нападения на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид, сообщает Би-би-си.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими.

Кроме того, ранения получили еще трое полицейских.

С 2013 года в стране были убиты сотни солдат и полицейских. Нападения совершают джихадисты, а сами атаки происходят на севере Синайского полуострова недалеко от границ Израиля и сектора Газа. Также нападения часто происходят около границ Ливии, где активна запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) .
9 января около контрольно-пропускного пункта на Синае взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. В результате погибли восемь человек. Ответственность взяла на себя группировка ИГ.
Боевики ИГ также взяли на себя ответственность за взрыв в коптской церкви Святого Марка в Каире, в результате которого были убиты 28 человек.

Фото: AFP

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также