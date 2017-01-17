При нападении в Египте убиты восемь полицейских
17 января 2017, 08:23
Двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими.
В понедельник вечером в Египте были убиты как минимум восемь полицейских в ходе нападения на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид, сообщает Би-би-си.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими.
Кроме того, ранения получили еще трое полицейских.
С 2013 года в стране были убиты сотни солдат и полицейских. Нападения совершают джихадисты, а сами атаки происходят на севере Синайского полуострова недалеко от границ Израиля и сектора Газа. Также нападения часто происходят около границ Ливии, где активна запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) .
9 января около контрольно-пропускного пункта на Синае взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. В результате погибли восемь человек. Ответственность взяла на себя группировка ИГ.
Боевики ИГ также взяли на себя ответственность за взрыв в коптской церкви Святого Марка в Каире, в результате которого были убиты 28 человек.
Фото: AFP
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