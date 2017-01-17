Бразилия построит 30 тюрем для решения пенитенциарного кризиса в стране

По данным агентства, более 300 миллионов долларов будет выделено на строительство новых тюрем.





Пять из них будут обладать наивысшей системой защиты, в них будут содержать наиболее опасных преступников, а также членов противоборствующих наркокартелей.





Это решение является одной из экстренных мер по решению кризиса пенитенциарной системы в Бразилии, где тюрьмы переполнены более чем вдвое, что привело к жестоким бунтам бразильских заключенных и смерти не менее 140 человек с начала января, отмечает агентство.