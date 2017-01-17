Крушение самолета под Бишкеком: Названы имена 32 погибших
17 января 2017, 09:11
Накануне близ аэропорта «Манас» потерпел крушение транспортный самолет. Он упал на поселок «Дачи-СУ».
Министерство здравоохранения Кыргызстана опубликовало имена 32 погибших граждан Кыргызстана в результате катастрофы «Боинга-747», сообщает ИА «24.kg».
На сегодня опознаны:
1 Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2012г.р
2 Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2014г.р
3 Шералиева Сабина Уларбековна, 2011г.р
4 Шералы уулу Уларбек, 1990г.р
5 Жуманалы кызы Акмарал, 1990г.р
6 Чокоева Кундуз Талайбековна (беременная), 1985г.р
7 Осмонов Санжарбек Абдуманапович, 1982г.р
8 Шералиева Айдай, 2 года
9 Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011г.р
10 Исакова Гульжан Муратбековна, 1980г.р
11 Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009г.р
12 Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная), 1988г.р
13 Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988г.р
14 Солтокенова Фарида Алмазбековна, 1969 г.р
15 Кубанычбеков Аман Кубанычбекович, 1997г.р.
16 Максатбеков Тимур Зарылбекович, 2006г.р
17 Орозбаева Айжамал Максатбековна, 1989г.р
18 Батыров Сүйүн, 1966г.р.
19 Жумакунова Наргиза Болотбековна, 1984г.р
20 Абакиров Актан Азаматович, 2011 г.р.
21 Абакирова Раяна Азаматовна, 2016 г.р.(4 месяца)
22 Шамибек уулу Айбол, 2006г.р
23 Белекова Адинай Руслановна, 2010г.р
24 Орозбаева Бүнаркан, 1959г.р
25 Келишова Айнуса, 1976г.р
26 Казим Ондул, 1958г.р
27 Ибрагим Дирандгин, 1958г.р
28 Ихсан Кожа, 1964г.р
29 Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960г.р.
30 Осмонов Айболот Санжарович, 2006г.р
31 Осмонов Анарбек Санжарович, 2014г.р
32 Санжар кызы Аяна, 2007г.р
Сейчас организуется работа по доставке тел погибших на малые родины. Для этого МЧС Кыргызстана выделило спецтехнику по доставке тел погибших.
В Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы находятся начальник оперативного управления (ОУ) МЧС КР, полковник Урматбек Шамырканов, замначальника ОУ МЧС КР, полковник Данияр Полотов, начальник управления МЧС КР по городу Бишкеку, полковник Болот Аманбаев.
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