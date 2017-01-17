Густой смог напугал жителей Астаны
17 января 2017, 09:11
Густая пелена буквально накрыла столицу.
Похоже, Алматы - не единственный город, который претендует на звание самого загрязненного, передает 31 канал.
Жители Астаны уверяют, что пелена над столицей появляется периодически. Явление это далеко не природное, и пора бить тревогу. Люди говорят, что дышать стало тяжелее.
Сегодня густая пелена буквально накрыла столицу. Кадры сделаны с 40-го этажа одной из высоток.
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