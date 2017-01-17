Айсултан Назарбаев: Масимов расчищает окружение Президента от коррупционеров и прилипал

Внук Президента Айсултан Назарбаев откровенно высказался о происходящих в последнее время в Казахстане громких задержаниях. Об этом он написал на своей страничке в Facebook , передает Zakon.kz





Портал приводит полный текст поста.





"Когда я впервые публично высказался на тему футбола, весь мой мир строился вокруг этой игры. Искренности, с которой я люблю его и сегодня, не убавилось. Но позже, с рождением дочери, появилось четкое понимание, что жизнь – не игра, даже если речь идет об «игре номер один». После того, как я стал отцом, горизонт моего мира сильно расширился. Знаете, не проходит и дня, чтобы я не думал о Казахстане, в котором растет моя дочь, её будущие подруги, в которой где-то растет её будущий муж…





Поэтому сегодня решил как гражданин РК, как внук Президента, со своей маленькой «колокольни» высказаться о наиболее актуальных, как мне кажется, вопросах. Говорить, когда есть что сказать – это не привилегия, а обязанность. А мне, как человеку активному, повидавшему мир и оставшемуся патриотом своей Родины, есть с чем сравнивать и есть что высказать.





К сожалению, не для всех это очевидно, но события последнего времени в мире, в первую очередь в США и в Европе, свидетельствуют о новых, более сложных вызовах Казахстану, причем во всех сферах жизни – это, в конечном счете, касается каждого казахстанца! Конечно, все эти вызовы легли на плечи Президента РК. Глава государства на высоте, твердо держит руль управления Казахстаном – почитайте западную прессу и сами убедитесь в объективности сказанного. И пока знаковые люди в его окружении по сотому разу в кулуарах перетирают тему «транзита власти», он просто работает.





В команде Президента много людей, большинство – профессионалы. Но к сожалению некоторые не справляются с симптомами звездной болезни. Вроде как и винить их не правильно – болезнь серьезная, и столько крепких людей ломала на протяжении веков. Но, факт остается фактом: эти люди, к огромному сожалению, далеки от интересов страны, народа, замыкаются на своих корыстных и меркантильных интересах. Такие больные люди по определению уже не способны решать сложные государственные задачи. Чем они помогут моему деду в период, когда требуется работа с двойной самоотдачей?





Мы все видим, как г-н Карим Масимов расчищает окружение Президента от коррупционеров и прилипал. Нигде уже не используется это старое словосочетание «враг народа», но я думаю, что оно крайне уместно в отношении проворовавшихся чиновников высшего эшелона. Потому что плохо они делают не друг другу, а именно народу. Зная своего деда, я могу смело утверждать: эту трудную работу Масимов будет проводить до полной очистки окружения Президента Казахстана.





В такой момент главное не превращать системную работу в «охоту на ведьм» – цель должна оставаться чистой – поймать воров и осудить их по-закону. Честные госслужащие не должны ничего бояться просто потому, что якобы «ситуация обострилась». Все обострения начинаются в душе, потому что вор всегда знает, что он вор.

Лично мне интересно, сохранят ли в итоге свои кресла председатель нацбанка Акишев, руководитель аппарата президента Джаксыбеков? Ведь их прямые подчиненные подозреваются в совершении тяжких коррупционных и государственных преступлений. А я хорошо знаю упомянутых господ, и никогда не поверю, что кто-то умудрялся проворачивать серьезные дела за их спинами втайне…





Проверки покажут нам, замарали ли себя грязными делишками господа Утемуратов и Тасмагамбетов. Но если сегодня вы спросите у любого на улице – вам скажут, что эти люди обворовали народ. Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности, не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами.





Что ж, по всей видимости эра агашек подходит к концу – Казахстан меняется прямо у нас на глазах. Уверен у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем – его роль сейчас важна для страны как никогда прежде.





Всех своих друзей, а их у меня много, а также молодежь моего поколения, призываю поддержать стратегический курс Казахстана на укрепление стабильности и независимости. Ведь через какое-то время нам тоже придется нести ответственность уже перед нашими детьми, за то каким будет их Казахстан.





Пройдут годы и моя уже повзрослевшая дочь прочитает этот пост в фейсбук – в интернете ничего не теряется. Я надеюсь, что в тот момент про коррумпированный Казахстан я ей буду рассказывать уже как сказку: «ты не поверишь, на когда-то давно нашей страной пытались управлять темные силы, которые не хотели людям счастья… Но потом все поменялось»", - написал Айсултан Назарбаев.











