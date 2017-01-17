СМИ: в Китае чиновника уволили за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом
17 января 2017, 09:22
Он также назвал ежегодные мероприятия в честь дня рождения Мао Цзэдуна, которые отмечаются в Китае 26 декабря, "крупнейшим в мире поклонением культу".
Чиновник из китайской провинции Хэбэй был уволен со своего постав за то, что в социальной сети Sina Weibo назвал бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна дьяволом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.
По данным газеты, заместитель руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT) в городе Шицзячжуан Цзо Чуньхэ написал в своем аккаунте, что Мао Цзэдун является "дьяволом", а также назвал ежегодные мероприятия в честь дня рождения Мао Цзэдуна, которые отмечаются в Китае 26 декабря, "крупнейшим в мире поклонением культу".
После этого Цзо Чуньхэ был уволен. Кроме этого ему было вынесено административное предупреждение. Сообщается, что он был обвинен в "публикации неверных высказываний в Weibo, а также в серьезном нарушении партийной дисциплины". Его аккаунт в Weibo был удален.
В 2015 году в Китае произошел еще один скандал, в котором фигурировало имя бывшего председателя Мао Цзэдуна. Тогда в интернете появилось 75-секундное видео с частного ужина, во время которого 56-лений телеведущий телеканала CCTV Би Фуцзянь, исполняя революционную песню в стиле пекинской оперы, употребил "непечатное" слово в отношении отца-основателя Китая — Мао Цзэдуна. После того, как телеканалу CCTV стало известно о высказываниях своего сотрудника, Фуцзянь был отстранен от эфира. Позднее SAPPRFT потребовало от руководства телеканала "строго" наказать знаменитого ведущего.
После инцидента Би Фуцзянь принес извинения. После случившегося выход в эфир программ с участием ведущего был приостановлен. Китайские интернет-пользователи и СМИ раскритиковали поступок Би Фуцзяня.
Мао Цзэдун занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 годы.
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