СМИ: в Китае чиновника уволили за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом

Он также назвал ежегодные мероприятия в честь дня рождения Мао Цзэдуна, которые отмечаются в Китае 26 декабря, "крупнейшим в мире поклонением культу".





По данным газеты, заместитель руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT) в городе Шицзячжуан Цзо Чуньхэ написал в своем аккаунте, что Мао Цзэдун является "дьяволом", а также назвал ежегодные мероприятия в честь дня рождения Мао Цзэдуна, которые отмечаются в Китае 26 декабря, "крупнейшим в мире поклонением культу".





После этого Цзо Чуньхэ был уволен. Кроме этого ему было вынесено административное предупреждение. Сообщается, что он был обвинен в "публикации неверных высказываний в Weibo, а также в серьезном нарушении партийной дисциплины". Его аккаунт в Weibo был удален.





В 2015 году в Китае произошел еще один скандал, в котором фигурировало имя бывшего председателя Мао Цзэдуна. Тогда в интернете появилось 75-секундное видео с частного ужина, во время которого 56-лений телеведущий телеканала CCTV Би Фуцзянь, исполняя революционную песню в стиле пекинской оперы, употребил "непечатное" слово в отношении отца-основателя Китая — Мао Цзэдуна. После того, как телеканалу CCTV стало известно о высказываниях своего сотрудника, Фуцзянь был отстранен от эфира. Позднее SAPPRFT потребовало от руководства телеканала "строго" наказать знаменитого ведущего.





После инцидента Би Фуцзянь принес извинения. После случившегося выход в эфир программ с участием ведущего был приостановлен. Китайские интернет-пользователи и СМИ раскритиковали поступок Би Фуцзяня.

Мао Цзэдун занимал пост председателя КНР с 1954 по 1959 годы.