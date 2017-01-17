Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским

Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми.

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на выборах главы государства признать Крым частью России. Об этом она заявила в интервью газете « Известия », опубликованном во вторник, 17 января.





«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — сказала она, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН».





Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми.





«Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», — подчеркнула французский политик.





По ее словам, выступая за отмену ограничительных мер против РФ, она таким образом восстановит нормальные отношения» между Парижем и Москвой. Кроме того, среди целей Ле Пен — обеспечить Франции независимости от США и НАТО и сделать ее «свободной, независимой и уважаемой».

16 января глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил мнение, что лидер «Национального фронта» стремится к радикальной реформе Евросоюза, и ее политика подразумевает «крушение ЕС» и превращение его в «свободный союз».

3 января в интервью телеканалу BFM TV Марин Ле Пен 3 января заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. «Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сказала она. В ответ власти в Киеве запретили Ле Пен въезд на Украину.

Также обещание признать Крым российским она давала в конце сентября 2016-го.

В конце декабря 2016 года Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах вывести Францию из НАТО и Евросоюза и заявила о намерении провести аналог Brexit — Frexit .

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее соперник — победивший на праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» бывший премьер-министр, Франсуа Фийон.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. При этом Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.



