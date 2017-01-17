Даурен Абаев: Онлайн-регистрация граждан может запуститься к концу недели

В ходе заседания в дискуссионном клубе PaperLab министр информации и коммуникаций выразил соболезнования родным и близким погибшего в ЦОНе алматинца. Также он сообщил, что площадка для онлайн-регистрации граждан будет готова к концу текущей недели, передает BNews.kz.

«Позвольте, пользуясь этой площадкой, выразить соболезнования родным и близким человека, который скончался, сидя за столом в ЦОНе в Алматы. Я искренне соболезную. Медицинская помощь была оказана сразу. После первого же случая попросили, чтобы врачи дежурили там. Продлили работу ЦОНов. В таком режиме они проработают до конца месяца. Сейчас мы уже наблюдаем определенное снижение очередей», - сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев во время заседания, посвященном временной регистрации казахстанцев, в дискуссионном клубе PaperLab при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

Он проинформировал, что на сегодня порядка 250 тысяч человек уже зарегистрировались. Министр заверил, что в скором времени заработает и онлайн-регистрация.

«Я думаю, все, что относится к компетенции нашего министерства, к примеру, онлайн-регистрация, мы готовы в принципе завершить до конца текущей недели. Это означает, что техническое оснащение, за что отвечают АО «Национальные информационные технологии» МИК РК на 80% завершили техническую часть. Но заказчиком является МВД РК. Как только они со своей стороны сделают определенные шаги, я думаю, онлайн регистрация заработает», - отметил Даурен Абаев.

«Мы признаем, что были определенные с нашей стороны недоработки. Это надо признать, сказать открыто. Это означает, что вопрос онлайн-регистрации нужно было разработать чуть раньше. Просто мы не ожидали такого наплыва со стороны граждан РК. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что из 30 операторов ЦОН, грубо говоря, имеют право регистрировать только сотрудники миграционной полиции. Остальные сотрудники ЦОНов не имеют доступа к базам, позволяющим совершить временную регистрацию. Этот вопрос мы тоже решаем. Уже сейчас спадает ажиотаж», - добавил министр.