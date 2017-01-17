ЕЭК: Для введения единой валюты нет предпосылок и потребностей

В ЕАЭС нет ни предпосылок, ни потребностей для введения единой валюты. Об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявила член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, передает Казинформ.

«Тема единой валюты поднимается постоянно. Я постоянно говорю, что у нас нет задачи введения единой валюты. Более того, мы эту тему даже не обсуждали. Введение единой валюты сейчас - это не утопия, это антиутопия. Нам не нужна сейчас никакая единая валюта, у нас нет ни предпосылок, ни потребностей для введения», - сказала Т.Валовая.

«Мы очень внимательно изучили опыт Европейского Союза. Мы стараемся извлечь уроки из тех ошибок, которые сделал Европейский Союз. И анализируя опыт введения европейской единой валюты, мы видим, что хотя была реальная потребность и предпосылки для введения единой валюты, путь к этой работе, был, наверное, у них слишком упрощен. Многие вещи, которые надо было делать перед тем, как вводить единую валюту, им пришлось делать после того», - пояснила Татьяна Валовая.

Как отметила министр ЕЭК, ЕАЭС ставит другие задачи, которые направлены на создание общего финансового рынка и обеспечение необходимой валютно-финансовой стабильности для эффективного функционирования нашего Единого экономического пространства.

«Мы для себя ставим две очень простые задачи в формате валютно-финансовой деятельности. Первая задача - создать общий финансовый рынок к 2025 году. Это очень амбициозная задача, которая, мы надеемся, даст очень большой экономический эффект. Вторая - обеспечить необходимую валютно-финансовую стабильность, которая реально необходима для того, чтобы функционировало наше Единое экономическое пространство», - сказала Т.Валовая. «Тема единой валюты в перспективе подниматься не будет», - подчеркнула министр ЕЭК.

Медет Ахметов