Анкара выступает против участия сирийских курдов в переговорах в Астане

Анкара не поддерживает участие представителей сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает РИА Новости.

Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Террористы — ИГ и «Фронт ан-Нусра», или PYD — не должны участвовать в переговорах по Сирии, будь то в Астане, Женеве или другом месте», — заявил турецкий вице-премьер в эфире телеканала A Haber.

По его словам, Анкара надеется, что администрация избранного президента США Дональда Трампа учтет щепетильное отношение Турции к вопросам сирийского конфликта. «США, в частности, должны прекратить поддерживать террористов PYD. То есть Вашингтон должен понять, что PYD не может являться способом достижения целей США в регионе», — сказал Куртулмуш.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.