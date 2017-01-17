Работавший в Казахстане житель Бишкека потерял всю семью в результате крушения самолета
17 января 2017, 09:41
О том, что возле его дома упал самолет, мужчине сообщили по телефону.
Работавший в Казахстане житель Бишкека потерял всю семью в результате крушения грузового самолета близ аэропорта «Манас», сообщает Sputnik Кыргызстан.
В момент авиакатастрофы 28-летний Нурбир Солтокенов находился в Казахстане. О том, что возле его дома упал самолет, мужчине сообщили по телефону. «Я работал в Казахстане. Мне позвонили и сказали: «Срочно приезжай». Я не знал, что произошло. Мне сказали, что возле дома упал самолет. Я приехал и увидел последствия происшествия своими глазами», - сквозь слезы рассказал Нурбир.
Мужчина с трудом рассказывает о произошедшем. Со слов его родственницы Ларгизы Осмоналиевой, отцу Нурбира было 56 лет, его супруге - 46, а их дочери - всего 7. Кроме них, в доме были соседские дети - один учился в седьмом классе, другой - в нулевом. «Самолет упал прямо на них. Раздавил, ничего не оставив», - добавила Ларгиза.
Ранее СМИ сообщали о школьнике, который узнал о том, что его семья погибла под обломками рухнувшего самолета, когда вернулся с занятий. Первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев подтвердил, что действительно такой случай был. По его словам, третьеклассник ушел утром в школу, а придя после уроков, узнал, что вся его семья - мама и папа - погибла.
Он также рассказал, что один из детей остался в живых, потому что вышел из дома в туалет в момент падения самолета. «Ребенок утром выходит по нужде в соседний двор. И самолет падает. Ребенок остался в живых, а семьи нет», - сказал Абулгазиев.
Напомним, грузовой Boeing 747-400 потерпел крушение в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас». Борт пролетел полосу, зацепил забор, а потом упал на поселок Дача-Суу. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.
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