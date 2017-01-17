В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО - новый руководитель
Сатканов Миржан Мунайдарович 1977 года рождения, образование высшее, окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир).
Ведущий специалист отдела финансов г. Уральск (2001);
Главный специалист Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2001-2002);
Начальник отдела Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2002-2004);
Заместитель начальника Управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2004-2005);
Начальник отдела Управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2005);
Заместитель директора Департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2005-2006);
Заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» (2006-2010);
Заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2010-2011);
Исполнительный директор Объединения юридических лиц «Ассоциация предпринимателей ЗКО» (2011-2012);
Заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО (03.2012-10.2013);
Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (10.2013);
Руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (с 26.10.2015)
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