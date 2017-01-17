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Новости за сегодня

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО - новый руководитель

 

Сатканов Миржан Мунайдарович 1977 года рождения, образование высшее, окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир).

Ведущий специалист отдела финансов г. Уральск (2001);

Главный специалист Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2001-2002);

Начальник отдела Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2002-2004);

Заместитель начальника Управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2004-2005);

Начальник отдела Управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2005);

Заместитель директора Департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2005-2006);

Заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана» (2006-2010);

Заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2010-2011);

Исполнительный директор Объединения юридических лиц «Ассоциация предпринимателей ЗКО» (2011-2012);

Заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО (03.2012-10.2013);

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (10.2013);

Руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (с 26.10.2015)

17 января 2017, 09:46
Источник, интернет-ресурс: Западно-Казахстанского областного акимата

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