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Новости за сегодня

Назначен директор Департамента «Центр обслуживания населения» по Северо-Казахстанской области

 

Аппаратное совещание под председательством акима Северо-Казахстанской области Ерика Султанова началось с кадрового назначения.

Приказом Председателя Правления некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Республики Казахстан Исматов Мухамадияр Умирузахович назначен директором Департамента «Центр обслуживания населения» - филиала Общества по Северо-Казахстанской области.

Исматов Мухамадияр УмирузаховичМухамадияр Умирузахович окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности - юриспруденция. Трудовую деятельность начал в июле 2009 года специалистом по земельным ресурсам и землеустройству по г.Астана.

В разные годы работал ревизором ГУ «Аппарат маслихата Сайрамского района Южно-Казахстанской области», инспектором ГУ «Центр обслуживания населения» по Южно-Казахстанской области, юристом ТОО «Сапалы» г. Астана, начальником департамента по работе с корпоративными клиентами МКО «МиГ кредит Астана», руководителем отдела Кызылжарского района филиала РГП «Центр обслуживания населения» по Северо-Казахстанской области, руководителем отдела №1 Целиноградского района филиала РГП «Центр обслуживания населения» по Акмолинской области, затем по г.Астане.

С сентября 2016 года до настоящего назначения занимал должность руководителя специализированного отдела Департамента «Центр обслуживания населения» - филиала некомерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы.

17 января 2017, 09:43
Источник, интернет-ресурс: Северо-Казахстанского областного акимата

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