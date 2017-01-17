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Новости за сегодня

Новые кадровые назначения в Карагандинской области

 

Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил о новых кадровых назначениях.

В частности, Жумасултанов Галимжан Азирханович через конкурсный отбор назначен руководителем Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Жумасултанов Г.А. 1962 года рождения. Имеет два высших образования, окончил Карагандинский политехнический институт и Карагандинский государственный университет. По квалификации инженер промышленного транспорта, экономист.

Трудовую деятельность начал в 1984 году диспетчером Карметкомбината.

С 1986 по 1995 год был старшим инженером, начальником отдела Карагандинского автобусного парка №1.

С 1996 по 2007 год работал в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Занимал должность управляющего директора АО «НК СПК «Сары-Арка».

С 2008 года по настоящее время работал заместителем руководителя управления предпринимательства и промышленности, затем управления промышленности и индустриально-инновационного развития.

Также, Каримов Айдар Жакупович через конкурсный отбор назначен руководителем отдела развития индустрии и МСБ аппарата акима области.

Каримов А.Ж. 1986 года рождения. Образование высшее, окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. По квалификации бакалавр государственного и местного управления.С 2009 года на государственной службе.Работал главным специалистом в отделе культуры и развития языков города Караганды, начальником отдела экономики и предпринимательства аппарата акима Октябрьского района, затем руководителем аналогичного отдела в аппарате акима района имени Казыбек би города Караганды.

До назначения работал главным специалистом организационно-инспекторского отдела аппарата акима области.

- Считаю, что накопленный опыт и полученные знания помогут вновь назначенным руководителям организовать работу на достаточно высоком уровне. Желаю вам успехов,-сказал глава региона.

17 января 2017, 09:48
Источник, интернет-ресурс: Карагандинского областного акимата

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