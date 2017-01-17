Cтадион "Маракана" оказался заброшен из-за спора управляющих компаний

Самый знаменитый спортивный объект Бразилии - футбольный стадион "Маракана" - оказался заброшен из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по его содержанию. Как сообщает газета "Фолья ди Сан-Паулу", строительный концерн Odebrecht ("Одебрехт") намерен обжаловать судебное решение, предписывающее этой фирме немедленно вернуться к исполнению обязанностей по поддержанию в надлежащем состоянии одного из символов Рио- де-Жанейро, пишет Как сообщает газета "Фолья ди Сан-Паулу", строительный концерн Odebrecht ("Одебрехт") намерен обжаловать судебное решение, предписывающее этой фирме немедленно вернуться к исполнению обязанностей по поддержанию в надлежащем состоянии одного из символов Рио- де-Жанейро, пишет ТАСС





В 2013 году власти штата Рио-де-Жанейро передали управление стадионом специально созданному акционерному обществу Maracana S. A., сформированному компаниями Odebrecht (95% акций) и AEG (5% акций). Срок данного контракта составляет 30 лет. Однако перед Олимпийскими играми, которые состоялись в Бразилии в августе прошлого года, содержание "Мараканы" было временно поручено оргкомитету "Рио-2016", занимавшемуся организацией соревнований.





Теперь Odebrecht отказывается принимать спортивный объект обратно под свое управление, ссылаясь на тот факт, что "Рио-2016" не выполнил часть предусмотренных работ. В минувшую пятницу судья штата Рио-де-Жанейро Фернанда Лузада вынесла решение, согласно которому этот аргумент не освобождает Maracana S. A. от выполнения обязанностей в отношении стадиона. Однако данный вердикт не является окончательным, он может быть пересмотрен вышестоящей инстанцией.





Между тем убытки Odebrecht, вызванные расходами на содержание легендарного спортивного объекта, с 2013 года составили 173 млн реалов ($53,4 млн). Руководство строительной компании пыталось расторгнуть контракт с правительством штата, вернув ему управление "Мараканой". Однако власти региона, переживающего один из самых серьезных финансовых кризисов в своей истории, также не согласились взять на себя дополнительную нагрузку.





"Маракана" приходит в упадок





Пока споры о том, кто должен заниматься поддержанием "Мараканы" в надлежащем состоянии продолжаются, стадион постепенно приходит в упадок. 10 января стало известно, что с его территории были украдены два бронзовых бюста, изображающих спортивного журналиста Мариу Филью (его имя официально носит знаменитый стадион - прим. ТАСС), и бывшего мэра города Анжелу Мендеша ди Морайса. Кроме того, служащие, работающие на спортивном объекте, не досчитались двух телеэкранов и медных деталей, которые присутствовали на шланге одного из огнетушителей. Футбольные матчи на арене сейчас не проводятся, значительная часть осветительных приборов не работает, многие кресла сломаны.

Футбольный стадион "Маракана" является одним из наиболее известных спортивных сооружений в мире. Свое название он получил от реки Маракана, протекающей неподалеку. Однако официально с 1964 года за ним закреплено название "Стадион имени журналиста Мариу Филью" в честь известного бразильского спортивного корреспондента. В августе прошлого года на "Маракане" прошли церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2016 года.



