В аэропорту Алматы задержаны 10 авиарейсов
17 января 2017, 10:00
Отменен рейс - DV 713/714 Алматы-Астана-Алматы.
По состоянию на 16/01-17/01 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны несколько авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Среди задержанных:
1 KC971 Алматы-Шымкент (метеоусловия г. Шымкент) Эйр Астана
2 DV725 Алматы-У-Каменогорск (метеоусловия г. У-Каменог.) Скат
3 КС405 Алматы-Киев (ожидание транзитн. пасс) Эйр Астана
4 КС881 Алматы-Уральск (замена ВС. по тех. причине) Эйр Астана
5 KC301 Алматы-У-Каменогорск (замена ВС. по тех. причине) Эйр Астана
6 DV735 Алматы-Семей (позднее прибытие самолета) Скат
7 KC311 Алматы-Караганда (замена ВС. по тех. причине) Эйр Астана
8 КС859 Алматы-Актау (тех. причина) Эйр Астана
9 SU1947 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
10 DV706 Алматы-Шымкент (метеоусловия г. Шымкент) Скат
В настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 120 м, горизонтальная 1400 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: Nur.kz
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