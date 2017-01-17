С начала года в СКО временную регистрацию получили более 600 иностранцев

В Петропавловске на аппаратном совещании под председательством акима Северо-Казахстанской области Ерика Султанова рассмотрен ряд вопросов, один из которых, работа, проводимая по разъяснению норм законодательства по вопросу регистрации граждан. С начала года в области зарегистрировано более 5000 тысяч человек, 629 из которых - иностранцы, передает корреспондент BNews.kz.

Как доложил начальник управления миграционной полиции Еркетай Туткушев информационные материалы по разъяснению порядка и процедуры получения временной регистрации опубликованы на страницах ведомственного подпортала Департамента области, а также в информационных агентствах и социальных сетях. Разработана специальная памятка, которая распространена во всех ЦОНах, разослана в государственные органы области. В ней отражены стандартные вопросы населения по вопросу временной регистрации.

«Также были приняты соответствующие меры для исключения напряженности и недопущения большого скопления людей в Центре обслуживания населения Петропавловска. Всего же с начала года в области зарегистрировано по месту жительства 5070 граждан, в том числе: по месту постоянного жительства - 2900, включая 629 иностранцев, по месту временного пребывания - 2170 человек», - дополнил Е. Туткушев.

Кстати, 7 и 8 января в течение дня не было народа. Так, Василий Панков, рассказал, что сделал временную регистрацию всего за 20 минут.

Также в ходе аппаратного совещания был рассмотрен вопрос об итогах работы местной полицейской службы за 2016 год.

«По итогам 2016 года снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах на 18,9%, на улицах на 26,5%, несовершеннолетними на 16,1%, в состоянии опьянения на 3%. За отчетный период, пресечено 88 812 нарушений Правил дорожного движения, из них свыше 46 тысяч «грубых» видов нарушений ПДД, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения и совершение дорожно-транспортных происшествий»,- проинформировал начальник местной полицейской службы Канат Айтбаев.

Глава региона Ерик Султанов поручил усилить работу по взысканию административных штрафов.

«В целом - показатели хорошие. За год мы достигли всех положительных показателей по всем направлениям. Всю необходимую поддержку мы оказываем, так что ее эффективно надо использовать», - подчеркнул аким области.

Далее был обсужден вопрос, касающийся проведения комплексной аттестации административных государственных служащих «Корпуса Б». Об этом присутствующих проинформировал руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и по противодействию коррупции Галым Турсунбаев.

«В отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Кроме того, она не будет включать в себя процесс тестирования на знание законодательства. Вместо этого, госслужащие будут оцениваться на наличие компетенции, требуемой для эффективной работы на конкретной должности, посредством применения специальной автоматизированной программы», - рассказал Галым Турсунбаев.

Также руководитель ведомства озвучил сроки и порядок проведения аттестации и разъяснил какая категория сотрудников освобождается от экзамена.