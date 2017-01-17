Станислас Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open
17 января 2017, 10:13
Инцидент произошел в пятом сете. Швейцарец принес извинения сопернику, но вряд ли Клижану стало от этого легче.
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии швейцарский теннисист Станислас Вавринка попал мячом в пах словаку Мартину Клижану, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел в пятом сете. Швейцарец принес извинения сопернику, но вряд ли Клижану стало от этого легче.
За три с половиной часа соперники сыграли все 5 сетов – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Вавринка.
«Да, досталось ему. Я к тому моменту упустил пару верных шансов реализовать матчбол, так что мне было важно достать мяч и забить его в корт. Очень жаль, что попал Мартину в такое место. Но, вроде, все обошлось», - прокомментировал инцидент Вавринка.
Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне с 16 по 29 января. Призовой фонд составил более 36 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом общий призовой фонд вырос на 14%. Победители Открытого чемпионата Австралии в мужском и женском одиночных разрядах получат по $ 2,68 млн, финалисты — по $ 1,34 млн.
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