Станислас Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии швейцарский теннисист Станислас Вавринка попал мячом в пах словаку Мартину Клижану, сообщает сообщает zakon.kz





Инцидент произошел в пятом сете. Швейцарец принес извинения сопернику, но вряд ли Клижану стало от этого легче.





За три с половиной часа соперники сыграли все 5 сетов – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Вавринка.





«Да, досталось ему. Я к тому моменту упустил пару верных шансов реализовать матчбол, так что мне было важно достать мяч и забить его в корт. Очень жаль, что попал Мартину в такое место. Но, вроде, все обошлось», - прокомментировал инцидент Вавринка.



