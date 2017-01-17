Роскомнадзор будет по-новому блокировать запрещенные сайты

Новые способы блокировки уберегут законопослушные ресурсы, находящиеся на одном IP-адресе с нарушителем.

В настоящее время способ блокировки ресурсов из реестра запрещенных сайтов каждый оператор связи устанавливает для себя сам. Однако скоро ситуация изменится, так как функция определения метода блокировки будет возложена на Роскомнадзор. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, Минкомсвязи РФ уже подготовило соответствующие изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам Ампелонского, данный шаг защитит от блокировки легитимные ресурсы, использующие с нарушителем один IP-адрес. Разработанный Минкомсвязи проект закона призван определить для всех операторов связи единые требования к методам ограничения доступа к запрещенным сайтам, а также к уведомлениям о блокировке.

Как пояснил Ампелонский, используемые телекоммуникационными компаниями способы ограничения доступа не всегда приемлемы с точки зрения устойчивости сетей связи или обеспечения прав пользователей. Кроме того, иногда не учитываются новые технологии распространения информации в Сети.

По словам руководителя регистратора доменов Reg.ru Алексея Королюка, один IP-адрес может использоваться тысячью доменов, а значит, если его заблокировать, то перестанут работать сайты тысячи клиентов. В настоящее время ресурсы на российских хостингах по IP почти не блокируются, однако с зарубежными хостинг-провайдерами дела обстоят иначе. Иностранные компании зачастую игнорируют требования Роскомнадзора, и сайты приходится блокировать по IP.